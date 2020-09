Milhares de refugiados protestam em Lesbos após incêndios no campo de Moria

Milhares de refugiados dos mais de 13 mil que ficaram sem teto após o incêndio no campo de Moria, em Lesbos, manifestaram-se esta sexta-feira na área onde estão a ser instaladas acomodações temporárias para os abrigar, reletaram os ‘media’ locais.

“Queremos ir embora! Deixem-nos em liberdade!”, gritaram os refugiados, controlados por um cordão policial que cerca toda a área, bem como as estradas de acesso à capital da ilha, Mitilene.

Mais de 13 mil pessoas que estavam alojadas com poucas condições sanitárias em Moria e arredores ficaram sem abrigo, após dois grandes incêndios, na terça e quarta-feira à noite, que as autoridades gregas dizem que foram deliberadamente provocados por alguns dos residentes do campo de refugiados.