Irlanda do Norte exclui Portugal do corredor aéreo seguro

Depois do Reino Unido também a Irlanda do Norte excluiu Portugal da lista de países seguros. A partir de sábado, os viajantes terão que cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias. A exceção é feita aos Açores e à Madeira.

A medida foi anunciada ao final da tarde de quinta-feira e entra em vigor a partir das 4h00 de sábado (12 de setembro).

Portugal foi incluído na lista dos países com "corredores de viagem" com o Reino Unido há três semanas, em 20 de agosto, porém o aumento contínuo do número de casos de infeção em Portugal terá pesado na decisão de Londres, que era esperada na semana passada, quando ultrapassou o valor de 20 casos por 100 mil habitantes.

O Governo português reagiu pela voz do ministro da Economia. Pedro Siza Vieira diz que vai ser difícil Portugal manter relações com o Reino Unido, depois deste ter colocado o país na lista negra dos corredores aéreos.

Na sua opinião “não foi uma decisão correta, nem fundamentada por razões objetivas de controlo da doença”.

Já Marcelo Rebelo de Sousa fala numa “sensação de injustiça” e lamenta que o Algarve, em particular, tenha sido punido por esta decisão do Reino Unido.



A situação epidemiológica de Covid-19 em Portugal agravou-se desde meados de agosto, de acordo com um estudo da Direção-Geral da Saúde (DGS) e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), tendo sido registadas 3.909 novas infeções entre 17 e 30 de agosto.