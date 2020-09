Espanha bate recorde de novos casos diários com Covid-19

Veja também:

Espanha contabilizou esta sexta-feira 12.183 novos casos de Covid-19, o número diário mais elevado desde o início da pandemia, elevando para 566.326 o número total de infetados, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

Por outro lado, o país registou mais 48 mortes com a doença nas últimas 24 horas, metade das notificadas na quinta-feira, aumentando o total de óbitos para 29.747.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de infeções verificadas desde quinta-feira, com 1.427 novos positivos, seguido do País Basco com 563, Andaluzia com 403 e Aragão com 371.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1.124 pessoas, das quais 331 em Madrid, 149 na Andaluzia e 111 na Catalunha.

Tiveram alta do hospital 919 pessoas com o novo coronavírus, estando hospitalizadas 8.658 pessoas em todo o país, dos quais 1.181 em unidades de cuidados intensivos.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 910 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.855 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.608 mortos, mais de 358 mil casos), seguindo-se Itália (35.587 mortos, mais de 283 mil casos), França (30.813 mortos, quase 354 mil casos) e Espanha (29.747 mortos, mais de 565 mil casos).