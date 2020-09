Lakers voltam a bater os Rockets e aproximam-se da final do Oeste

Os Los Angeles Lakers alargaram para 3-1 a liderança nas meias-finais da Conferência Oeste da NBA, na madrugada desta sexta-feira, com uma vitória sobre os Houston Rockets, por 110-100.

Para este de gigante rumo à final da conferência, foi decisivo o grande segundo período da equipa californiana, com um parcial de 31-19. Os Lakers dominaram do início ao fim, porém, ainda se assustaram com o quarto período de Houston (24-30), que no entanto não teve repercussão no resultado final.

A vitória foi garantida a 24 segundos do fim por LeBron James, assistido por Rajon Rondo (11 pontos e 10 ressaltos), após recuperação de bola de Alex Caruso (16 pontos). O Rei terminou o jogo com 16 pontos, 15 ressaltos e nove assistências, mas o grande destaque vai para Anthony Davis, que conseguiu um duplo-duplo de 29 pontos e 12 ressaltos.

Do lado dos Rockets, além do duplo-duplo de James Harden, com 21 pontos e 10 assistências, destacaram-se Russell Westbrook (25 pontos) e Eric Gordon (19).