Azarenka e Osaka defrontam-se na final do US Open

Victoria Azarenka e Naomi Osaka apuraram-se, durante a madrugada desta sexta-feira, para a final do US Open.

Para chegar à primeira final de Flushing Meadows desde 2013, Azarenka teve de operar a reviravolta sobre Serena Williams. A tenista bielorrussa, atual número 27 do mundo mas antiga número um, tal como a norte-americana, que ocupa a oitava posição do "ranking" WTA, perdeu o primeiro set por 1-6, porém, recuperou e venceu os outros dois por duplo 6-3.

Esta foi a primeira vez, em 11 duelos em Majors, que Azarenka conseguiu derrotar Serena Williams, que volta a adiar o 24.º título em torneios do Grand Slam, recorde detido por Margaret Court.

Naomi Osaka pode repetir o título de 2018, depois de derrotar a sensação do torneio, a local Jennifer Brady, 41.ª colocada do "ranking". A tenista japonesa (que até ter de escolher também tinha nacionalidade norte-americana), atual número nove do mundo, venceu em três sets, pelos parciais de 7-6 (1), 3-6 e 6-3, para chegar à segunda final do US Open em três anos.

A final, marcada para sábado, oporá duas antigas número um, dado que Osaka também já ocupou o mais alto posto da hierarquia mundial.