Tenerife não é passo atrás para Bruno Wilson. "Transferência mais cara do futebol português veio daqui"

Passado pouco tempo de regressar a Braga, o Rúben Amorim vai para o Sporting. Em que medida é que a saída prejudicou-o? Com o Custódio, o Braga volta a jogar só com dois centrais, o que significava menos espaço para si.

Afetou-me um pouco, porque foi o treinador que me foi buscar. Eu encaixava que nem uma luva no estilo de jogo dele. A saída afetou-me, mas nunca deixei de trabalhar e acabei por colher os frutos mais tarde, ao jogar os últimos dois jogos.

Foi titular nesses últimos dois jogo, o último na vitória contra o FC Porto que garante o terceiro lugar...

Tenho muito boas recordações desse jogo. A fase final do jogo foi de muitos nervos e emoções, porque estavamos dependentes do resultado do Sporting-Benfica. Lembro-me do nosso jogo acabar, mas o dérbi ainda não tinha acabado. Estavamos no relvado a olhar para o camarote à espera que os nossos colegas que estavam de fora fizessem algum sinal cá para baixo. Ficamos em terceiro lugar e foi um momento de grande emoção.

Com Artur Jorge como treinador fez esses últimos jogos, um treinador que é uma figura do clube. O que lhe pedia?

Pediu-me para nunca parar de trabalhar, porque iria ter oportunidade. E assim foi. Apostou em mim e eu dei o meu melhor para ajudar a equipa. Agradeço-lhe muito a oportunidade. Correu tudo pelo melhor, conseguimos o terceiro lugar que era o nosso grande objetivo.

Foi uma época de afirmação na I Liga, mas a verdade é já se tinha estreado em dezembro de 2016, contra o Paços de Ferreira. José Peseiro foi quem o lançou.

Foi essa mesmo a minha estreia. Era novo, mas lembro-me de não me sentir nervoso. Achei que era o meu momento, que me iria afirmar e mostrar-me. Infelizmente, tive o azar de perdermos logo depois da minha estreia na Taça de Portugal contra o Covilhã. O futebol é assim, José Peseiro foi despedido e acabei por não voltar a ser aposta. Voltei à equipa B para trabalhar na mesma com o plantel.

Voltou ao Braga em janeiro, o que é interpretado como um passo em frente na carreira. Continua a achar que valeu a pena voltar, mesmo tendo feito apenas seis jogos?

Foi um passo em frente. É sempre bom estar num clube da dimensão do Braga, mesmo que não se jogue tanto. A valorização é outra. Só me valorizou mais estar no Braga e isso abriu-me portas.