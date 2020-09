Covid-19. Gil Vicente com um jogador e três elementos infetados

Bola Branca sabe que no Gil Vicente há um jogador e três elementos do clube infetados com Covid-19.

O treino desta sexta-feira foi cancelado, mas a estrutura conta voltar a treinar na segunda-feira.

Por precaução, o jogo de preparação agendado para este sábado com o Vitória de Guimarães foi cancelado.

Os casos são assintomáticos. Testaram precisamente porque iam jogar com o Vitória e testaram antes do amigável por precaução.

Este sábado todos os elementos do plantel gilista vão fazer novos testes.

O Gil Vicente joga em Alvalade na primeira jornada da I Liga.