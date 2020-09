Covid-19. DGS impede Feirense – D. Chaves

O jogo entre o Feirense e o D. Chaves foi mesmo adiado. Depois de o início ter sido atrasado, a DGS, a Liga e os clubes reuniram-se e foi decidido o adiamento da partida.

O encontro deveria ter começado às 20h00, mas não chegou a iniciar-se, apesar de as equipas já estarem preparadas para o seu início.

Em causa as dúvidas da Direção-Geral da Saúde depois de terem sido confirmados quatro casos positivos de Covid-19 nos flavienses. Dois jogadores e dois técnicos testaram positivo.

A Renascença sabe que a Autoridade de Saúde decidiu quarentena para os jogadores do D. Chaves e garante ter informado o clube, mas os flavienses alegam não ter sido informados.

A Liga confirma que recebeu uma indicação “da ACES do Alto Tâmega e Barroso, pouco antes das 20 horas” sobre os quatro casos de Covid-19 na equipa do D. Chaves.

Por isso, “decidiu, de forma pró-ativa, retardar o início do encontro entre o CD Feirense e o GD Chaves da 1.ª jornada da LigaPro, pedindo uma informação oficial do sucedido”.

“O relatório do Dr. Rui Capucho chegou, oficialmente e por escrito, à Liga Portugal às 20h24, dando indicação que as Autoridades de Saúde Regional e a Autoridade de Saúde Nacional decidiram que não estavam reunidas as condições para a realização do referido encontro”.

A Liga Portugal “compromete-se, agora, a apurar os motivos que levaram à existência destes casos no plantel do GD Chaves”.

[notícia atualizada às 21h43]