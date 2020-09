Covid-19. Chaves com quatro infetados no dia de estreia na II Liga

O Desportivo de Chaves anunciou, em comunicado, que conta com quatro casos positivos de Covid-19, no dia em que se prepara para se estrear na II Liga, em casa do Feirense.

"Cumprindo o plano de retoma da Liga Portuguesa de Futebol para o início das competições profissionais e o plano de contingência em vigor no clube, a SAD e direção do clube informam que os testes de despistagem à Covid-19 realizados no dia de ontem aos jogadores, técnicos, staff e estrutura diretiva do GD Chaves tiveram quatro casos positivos", pode ler-se.

Em causa estão os jogadores Samu e Raphael Guzzo, assim como os treinadores-adjuntos Pedro Machado e Tiago Castro. Todos estão assintomáticos e em isolamento de acordo com a nota publicada pelo emblema transmontano.

Os clubes da II Liga vão testar todo o plantel e staff 48 horas antes da primeira jornada e depois farão rastreios a cada duas jornadas, de acordo com o novo plano de retoma da II Liga.

Fonte do clube garante à Renascença que a realização do jogo não está em causa.

Durante a pré-temporada, o médio Carlos David, que, entretanto, rescindiu contrato com os flavienses, também testou positivo à covid-19 após apresentar sintomas em 24 de julho.



Entretanto, o amigável entre Gil Viente e Vitória de Guimarães, marcado para sábado, foi cancelado uma vez que a equipa de Barcelos realizou recentemente um jogo-treino frente ao Chaves.



O Desportivo de Chaves arranca a II Liga esta sexta-feira, em casa do Feirense, às 20h00, no Estádio Marcolino de Castro. O campeonato arrancou na quinta-feira, com a vitória do Estoril frente ao Arouca, por 1-0.