Casos de Covid-19 não adiam Feirense-Chaves. O que prevê o protocolo

Os quatro casos de Covid-19 identificados no Desportivo de Chaves não colocam em causa a realização da partida desta sexta-feira, da primeira jornada da II Liga, em casa do Feirense, garantiu fonte do clube à Renascença.

Os jogadores Samu e Raphael Guzzo, assim como os treinadores-adjuntos Pedro Machado e Tiago Castro estão infetados com o novo coronavírus, depois de uma bateria de testes realizada na quinta-feira a todo o plantel e staff técnico.

A bateria de testes foi realizada no âmbito do renovado plano para a retoma do futebol profissional para a época 2020/21. Segundo o documento divulgado pela Liga de clubes, e tal como a Renascença avançou, na I e II Ligas, todos os jogadores dos vários plantéis serão testados até 48 horas antes do início da prova.

Depois do arranque da competição, no segundo escalão os testes serão realizados a cada duas jornadas aos "jogadores constantes da ficha de jogo no último jogo oficial".