Abel Ruiz antevê estreia contra o FC Porto. "Há muita vontade de fazer um bom jogo"

Abel Ruiz, avançado do Sporting de Braga, quer que a equipa minhota faça um bom jogo no arranque da I Liga, em casa do FC Porto, campeão nacional. Em entrevista à "NEXT", o espanhol diz estar focado no último amigável da pré-época, mas lança o início do campeonato.

"Está a correr muito bem, estamos a prepararmo-nos bem para os jogos oficiais. Acredito que vamos fazer um bom início de temporada e acabar a pré-época com uma boa exibição e uma boa vitória contra o Farense para preparar o jogo com o Porto”, disse.

O ponta-de-lança de 20 anos chegou ao clube em janeiro da última temporada, proveniente do Barcelona, e somou dois golos em oito jogos disputados. Ruiz confessa estar muito feliz em Braga.

“Estou muito contente de estar aqui, num grande clube de Portugal como é o Braga. Só quero dar 100% de mim e fazer história no clube. É incrível, isto é uma família desde o primeiro dia que estou aqui. Estou muito contente de ter tomado esta decisão”, explica.

O Braga enfrenta o Farense este sábado, no último teste de pré-época. A estreia na I Liga será a 19 de setembro, sábado, às 21h00, no Estádio do Dragão contra o FC Porto, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.