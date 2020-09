Marcelo Bielsa acompanha Leeds United na subida à Premier League

Agora é oficial: Marcelo Bielsa vai acompanhar o Leeds United na subida à Premier League.

O treinador argentino, de 65 anos, terminava contrato no final da última época. Contudo, conforme anunciou o clube inglês no site oficial, renovou agora contrato para ficar no United por mais uma temporada.

A continuidade de Bielsa em Leeds já tinha sido anunciada pelo próprio treinador na véspera. “Vou trabalhar no Leeds na próxima época”, afirmou à imprensa.

Marcelo Bielsa devolveu o Leeds United à Premier League, após 16 anos de ausência, ao vencer o Championship (II Liga inglesa). Na nova época, com o português Hélder Costa no plantel, tentará manter o histórico clube no primeiro escalão.