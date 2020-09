Liga dos Campeões. Benfica inscreve reforços, mas deixa Dyego Sousa de fora

Dyego Sousa é a grande ausência da lista de 33 jogadores inscritos pelo Benfica para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, contra o PAOK. As águias inscreveram todos os reforços.

O ponta-de-lança de 30 anos está cedido pelo Shenzhen, da China, mas aparenta não ser opção para Jorge Jesus, que conta com Carlos Vinícius, Darwin Nuñez, Seferovic, Gonçalo Ramos, Chiquinho e Waldschmidt para a frente de ataque.

A lista ainda não foi confirmada pelo Benfica, mas já está disponível no site oficial da UEFA. Gilberto, Pedrinho, Waldschmidt, Everton, Darwin Nuñez, Vertonghen e Helton Leite, reforços de verão das águias, estão na lista.

Destaque ainda para a inclusão do jovem guarda-redes Samuel Soares e o lateral João Ferreira, os únicos na lista que ainda não se estrearam pela equipa principal das águias.

O PAOK-Benfica, da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, decidido a uma mão, é disputado na próxima terça-feira, às 19h00, no Estádio Toumba, com arbitragem do alemão Felix Brych.

Confira a lista de 33 jogadores inscritos:

Guarda-redes: Svilar, Vlachodimos, Helton Leite, Samuel Soares

Defesas: Gilberto, André Almeida, João Ferreira, Tomás Tavares, Nuno Tavares, Alex Grimaldo, Vertonghen, Rúben Dias, Jardel, Ferro

Médios: Weigl, Gabriel, Pizzi, Samaris, Chiquinho, Taarabt, Florentino, David Tavares, Gonçalo Ramos.

Avançado: Everton, Waldchmidt, Cervi, Darwin Nuñez, Seferovic, Diogo Gonçalves, Rafa Silva, Pedrinho, Jota e Carlos Vinícius