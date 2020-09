Everton Cebolinha quer bater o seu recorde de golos e "fazer história" no Benfica

Everton Cebolinha, avançado brasileiro, quer fazer história no Benfica. Em entrevista ao "Record", o internacional brasileiro não pensa em dar o salto para um grande europeu.

"Primeiro quero fazer história no Benfica. Estou focado aqui, para ganhar títulos, para gravar o meu nome na história do clube", disse.

Na última época no Grémio, Everton apontou 20 golos no futebol brasileiro e admite que quer bater essa marca.

"Quero ultrapassar, sim. Nas últimas épocas acabei por vir a ultrapassar as anteriores. Essa é uma meta pessoal. Quero fazer golos e assistências, mas o mais importante é ajudar sempre a equipa. Um jogador não pode jogar bem, mas não a fazer golos, ou a fazer golos mas não jogar bem", explica.

O brasileiro reconhece que teve outras propostas de clubes europeus, mas Jorge Jesus foi decisivo para a sua contratação.

"Tinha outras opções, mas a grandeza do clube influenciou muito, juntamente com o míster Jorge Jesus, que é um grande treinador. Tinha vontade de trabalhar com ele. Logo depois do telefonema dele, a minha vontade duplicou. Ele teve muita responsabilidade na minha vinda para o Benfica", diz.