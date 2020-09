Sporting empresta Eduardo Henrique ao Crotone

O Crotone, de Itália, oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Eduardo Henrique, por empréstimo do Sporting.

O médio brasileiro, de 25 anos, vai rodar na Serie A até ao final da presente temporada. O Crotone fica com opção de compra.

Eduardo chegou a Portugal na época 2018/19, para representar o Belenenses SAD, cedido pelo Internacional de Porto Alegre, do Brasil. As boas exibições granjearam-lhe o interesse do Sporting, que o comprou na época seguinte por cerca de três milhões de euros.

Apesar do preço, Eduardo não conseguiu afirmar-se no Sporting. Fez 22 jogos na temporada passada, apenas 11 a titular, e agora segue por empréstimo para o Crotone.