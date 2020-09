​Cáritas de Coimbra quer "regresso às aulas com estilo" e solidário

Com a aproximação do regresso às aulas, a Cáritas Diocesana de Coimbra está a realizar uma campanha solidária até ao próximo dia 4 de outubro.

Intitulada "Regresso às aulas com estilo", a iniciativa consiste na venda de máscaras para crianças e jovens. O custo de cada é de três euros.

O dinheiro conseguido com a venda das máscaras vai servir para esta instituição da Igreja Católica "angariar recursos para ajudar as famílias carenciadas em decorrência da pandemia da Covid-19", afirma a diretora técnica do Centro Comunitário de Inserção da Cáritas.

Cristina Melo especifica que as verbas vão servir "para a compra de produtos alimentares, de higiene e ainda material escolar".

Serão ajudadas "as famílias já acompanhadas no nosso serviço ou encaminhadas por outros serviços e instituições", acrescenta.

Com esta campanha, a Cáritas Diocesana de Coimbra aproveita para lembrar aos pais que esta é uma campanha que visa contribuir para a proteção dos seus filhos e ainda “envolvê-los no espírito solidário ao contribuir para que também o regresso às aulas das crianças e jovens das famílias em situação de carência económica e social, devido à pandemia da Covid-19, seja mais confortável”.

Este evento não alerta só os mais novos para a importância da solidariedade, mas "sensibiliza todas as pessoas a olhar para a população carenciada, a ajudar quem precisa, bem como fomentar a responsabilidade social", admite esta responsável.

Quem quiser contribuir para esta ação solidária pode fazê-lo de várias formas: através do e-mail ccinsercao@caritascoimbra.pt ou pelo telefone 239 855 840. O levantamento das máscaras é feito no Centro Comunitário de Inserção da Cáritas de Coimbra situado na Rua Direita, 101, na Baixa da cidade.