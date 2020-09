FC Porto paga 10 milhões em comissões na venda de Fábio Silva

Afinal, a transferência de Fábio Silva para Inglaterra não rende ao Porto os anunciados 40 milhões de euros. As comissões a pagar absorvem 10 milhões, ou seja, uma quarta parte do valor do negócio.

Depois de no passado sábado ter comunicado a transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton por 40 milhões de euros, a FC Porto SAD enviou um aditamento à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no qual esclarece que terá encargos com serviços de intermediação englobando um valor base acrescido do prémio de objetivos.

Assim, vai pagar sete milhões para a Gestifute de Jorge Mendes e três milhões para a empresa STV, Lda, do agente do futebolista.

A SAD dos dragões justifica o elevado valor com “a execução de acordos previamente alcançados” com as duas entidades, segundo os quais o valor base das comissões seria acrescida de um prémio por objetivos.

Fábio Silva é uma das jóias da coroa da formação do FC Porto. Após vencer a Youth League, numa época em que marcou 33 golos em 39 jogos pelos sub-19 portistas, o ponta de lança saltou diretamente para a equipa principal. Na temporada passada, em que foi utilizado maioritariamente como suplente, Fábio Silva apontou três golos em 21 encontros.