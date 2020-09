FC Porto estará interessado em Otamendi

O FC Porto estará interessado na contratação de Nicolás Otamendi, segundo escreve o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, Sérgio Conceição procura mais uma alternativa para o eixo da defesa, na medida em que apenas conta com Pepe, Mbemba e Marcano, sendo que o espanhol está lesionado e poderá não regressar em breve às opções.

Diogo Leite estará de saída, assim como Diogo Queirós, que não está interessado em novo empréstimo, segundo "O Jogo".

O FC Porto já terá contactado o Manchester City, com a ajuda de Jorge Mendes. Otamendi tem contrato até 2022, mas Pep Guardiola não deverá colocar um entrave à saída, pois já contratou Nathan Aké por 45 milhões, e estará perto de assegurar Koulibally, do Nápoles.

O salário do internacional argentino será o principal entrave para o negócio, pois os rendimentos atuais do jogador serão demasiado altos para a realidade do FC Porto.

Otamendi representou o FC Porto entre 2010 e 2014, quando deixou os dragões para assinar pelo Valência, com uma passagem pelo Atlético Mineiro pelo meio. Em 2015, assinou pelo Manchester City.

Com a camisola dos dragões, venceu uma Liga Europa, três campeonatos, uma Taça de Portugal e quatro Supertaças Cândido de Oliveira.