Curro Torres pede "paciência" para que "tudo saia bem" a Toni Martínez no FC Porto

Curro Torres foi treinador de Toni Martínez e elogia a evolução registada pelo avançado na última temporada ao serviço do Famalicão. Contudo, pede "alguma paciência" da parte do FC Porto e dos adeptos para que o espanhol possa cumprir com as expectativas no Dragão.

É com base nos números alcançados por Toni Martínez que, em entrevista a Bola Branca, o treinador avança sem hesitar que, "numa equipa de qualidade, com melhores jogadores", o ponta de lança, de 23 anos, pode desenvolver ainda mais as suas qualidades". No entanto, avisa que, tratando-se de um jovem, "é preciso alguma paciência".

"Chega a um clube histórico e muito importante, onde a exigência será muito maior, mas ele tem de acompanhar os seus colegas, aprender, estar atento ao que lhe dizem para melhorar no que for possível. E quando jogar, terá de ser disciplinado, ter intensidade e concentração, para que tudo lhe saia bem", avisa Curro Torres.



O técnico espanhol adianta que o seu conterrâneo sempre se destacou tanto fisicamente como tecnicamente. Todavia, salienta que é um atleta que precisa de consistência no treino e de jogar com frequência.

"Com trabalho e regularidade, pode dar força e mobilidade. É um jogador que, apesar de ter uma boa envergadura, é bom tecnicamente. Remata bem. É um bom avançado, mas só com regularidade pode manter o nível que já mostrou", alerta o antigo treinador de Toni Martínez.