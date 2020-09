Críticas ao negócio de Fábio Silva. "São comissões a mais"

Desilusão e preocupação. José Fernando Rio e Nuno Lobo, antigos candidatos à presidência do FC Porto, reagiram desta forma ao comunicado da SAD portista, enviado à CMVM, que anuncia 10 milhões de comissões pagas pela transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton.

O comunicado da FC Porto SAD revela que a Gestifute, de Jorge Mendes, recebe sete milhões de euros, sendo que outros três milhões serão pagos à STV, empresa que representa Fábio Silva e na qual tem participação Jorge Silva, pai do jogador.



Em declarações a Bola Branca, José Fernando Rio, candidato derrotado nas últimas eleições do FC Porto, confessa estar desiludido, mas não surpreendido pelo valor cobrado por Jorge Mendes.

"É uma desilusão, mas não é uma surpresa absoluta. Sabemos como é trabalhar com Jorge Mendes, que é um grande empresário, mas exige muito de quem trabalha com ele. Este negócio aconteceu por causa de Jorge Mendes, foi ele que conseguiu levar o negócio até ao fim e é natural que se cobre de maneira superior ao normal", diz, a Bola Branca.

Apesar de encarar com normalidade, José Fernando Rio acha que "são comissões a mais", para quem o FC Porto, pela situação financeira que atravessa, cedeu à preponderância de Jorge Mendes.



"É o empresário mais importante do mundo, mas não é dono do futebol. Se o FC Porto estivesse numa situação financeira mais estável e sustentável, não se sujeitava a este tipo de comissões. São sete milhões de euros para Jorge Mendes e três milhões para outra empresa, que acho que é do pai do Fábio Silva, que considero que seja justo que tenha o seu prémio. Mas são comissões a mais. A comissão que o pai do Fábio vai receber seria a mais adequada para este tipo de negócios. Fico um pouco desiludido qu o FC Porto só fica com 30 milhões dos 40", diz.