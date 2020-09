Portugal com aumento sustentado de casos Covid-19, mas estável nos internamentos

Veja também:

O primeiro-ministro salientou esta quinta-feira que Portugal tem registado um "crescimento sustentado" do número de casos de Covid-19, mas adiantou que se verifica também estabilidade em indicadores referentes a cidadãos internados, doentes graves em cuidados intensivos ou óbitos.

Estes foram alguns dos indicadores relativos à evolução da pandemia da Covid-19 desde março até agora apresentados por António Costa no final da reunião do Conselho de Ministros que aprovou as medidas que irão acompanhar a situação de contingência no país a partir de terça-feira.

Na conferência de imprensa, António Costa começou por frisar que Portugal está longe de registar um crescimento exponencial de casos de Covid-19, mas ressalvou que se tem vindo a verificar "um constante aumento de novos casos desde o fim da fase de confinamento" em maio.

No que respeita ao indicador do risco de transmissibilidade, o líder do executivo apontou que o país "nunca se afastou significativamente do valor 1, uns dias e umas semanas ligeiramente abaixo, outras vezes ligeiramente acima desse risco de transmissibilidade".

No entanto, caso o foco incida nas últimas semanas, regista-se que desde o início de agosto "tem havido um crescimento sustentado de novos casos, de que os números de quarta-feira e de hoje são particularmente significativos", apontou.