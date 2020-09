“Candidato-me pela transparência e pela democracia”, anuncia Ana Gomes

Anuncia-se como uma candidata pela transparência de pela democracia e como a única representante do socialismo democrático. Ana Gomes, antiga diplomata, ex-eurodeputada, anunciou formalmente a sua candidatura às eleições presidenciais do próximo ano, numa sessão que teve lugar no salão nobre da Casa da Imprensa, em Lisboa.

“Candidato-me pela transparência”, afirmou Ana Gomes na sua declaração inicial em que também defendeu que os portugueses “têm de voltar a acreditar que a democracia vale a pena”. Para Ana Gomes “uma parte do sistema deixou-se corroer por interesses instalados” que não servem, nem representam os portugueses.

Apresentando-se sozinha, em apoiantes e sem familiares a acompanhar, Ana Gomes começou por fazer referência ao lugar que escolheu para se apresentar: a Casa da Imprensa, que “sempre acolheu debates pela liberdade e pela democracia”. Depois lamentou que o seu partido não tenha apresentado um candidato presidencial e apresentou essa ausência do PS para justificar a sua candidatura.



“Não aceito a desvalorização de um ato tão importante” como são as eleições presidenciais, disse a antiga diplomata que suspendeu essas funções para ser dirigente do PS, em 2003, a convite de Ferro Rodrigues. “Não devo nem posso desistir deste combate pela democracia”, disse Ana Gomes, para quem o momento é ainda mais importante pelos “tempos estranhos de grave crise económica” que se vivem e anunciam.

“Tempos que anunciam desemprego, tensões sociais e políticas, mais desigualdade e mais insegurança”, avisa, apresentando-se como uma cuidadora. “Cuido, sempre cuidei e quero cuidar deste país”, anunciou-se Ana Gomes, considerando que Portugal precisa de “uma Presidência diferente”, que passa por “uma Presidente independente, uma Presidente que não tem medo de ir contra interesses instalados, uma Presidente livre de cumplicidades e comprometimentos”.