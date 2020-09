“Candidato-me pela transparência e pela democracia”, anuncia Ana Gomes

Anuncia-se como uma candidata pela transparência de pela democracia e como a única representante do socialismo democrático. Ana Gomes, antiga diplomata, ex-eurodeputada, anunciou formalmente a sua candidatura às eleições presidenciais do próximo ano, numa sessão que teve lugar no salão nobre da Casa da Imprensa, em Lisboa.

“Candidato-me pela transparência”, afirmou Ana Gomes na sua declaração inicial em que também defendeu que os portugueses “têm de voltar a acreditar que a democracia vale a pena”. Para Ana Gomes “uma parte do sistema deixou-se corroer por interesses instalados” que não servem, nem representam os portugueses.

