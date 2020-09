Rastreio rápido em sintomáticos? Universidade portuguesa lidera projeto

Uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro (UA) está a trabalhar no desenvolvimento de uma “ferramenta de rastreio precoce, rápido e eficiente” para detetar o vírus SARS-CoV-2 (Covid-19) em pacientes sintomáticos.

Os investigadores acreditam que o sistema venha a facilitar “a descentralização do rastreio, assim como a posterior centralização de dados de monitorização epidemiológica da infeção nas unidades de saúde competentes e autorizadas”, pode ler-se numa nota da instituição aveirense.

É esperado que o sistema SENSECOR apoie “a tomada de decisão clínica rápida, minimizando o recurso a testes de diagnóstico moleculares dispendiosos, a sobrecarga de recursos humanos especializados e de profissionais da saúde, o que contribuirá para a contenção do contágio e mitigação do alastramento da pandemia”.

A ideia partiu da coordenadora do projeto, Catarina R. Marques, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) e Departamento de Biologia da UA, “movida pela vontade de contribuir para colmatar lacunas inerentes ao rastreio célere da presença do vírus e transpondo, para esse efeito, a investigação que tem vindo a desenvolver no âmbito de outros projetos que coordena, juntamente com a aplicação de conhecimentos multidisciplinares”.

O projeto, que conta peritos de diferentes áreas científico-tecnológicas, propõe-se “a desenvolver um sistema integrado composto por vários módulos: um elemento sensorial imunológico para deteção do vírus, uma aplicação móvel para smartphone, uma unidade de condicionamento de sinal e uma de comunicação de dados. Desta forma, o cidadão comum poderá utilizar o sistema e tomar conhecimento do resultado do rastreio que, em simultâneo, pode ser comunicado às instituições de saúde”.

