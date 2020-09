Novas regras em contingência. Lojas abrem depois das 10h, ajuntamentos só até 10 pessoas

O Conselho de Ministros discutiu nesta quinta-feira as medidas a implementar a partir da próxima terça-feira, dia 15, altura em que as escolas começam a reabrir para as aulas e o país entra em situação de contingência devido à pandemia da Covid-19.

As medidas foram apresentadas pelo primeiro-ministro ao início da tarde e são as seguintes:

Ajuntamentos limitados a 10 pessoas

Estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10h (com exceções)

Horário de encerramento dos estabelecimentos entre as 20h e as 23h, por decisão municipal

Em áreas de restauração de centros comerciais, limite máximo de 4 pessoas por grupo

Proibição de venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço e, a partir das 20h, em todos os estabelecimentos (salvo refeições)

Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública

Regresso às aulas em regime presencial, entre 14 e 17 de setembro Readaptação do funcionamento das escolas à nova realidade sanitária, com atenção a ajuntamentos junto às escolas, nomeadamente nos estabelecimentos comerciais circundantes e nas horas de saída Planos de contingência em todas as escolas Distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) Referencial de atuação perante caso suspeito, caso positivo ou surtos