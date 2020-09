Ministro do Ambiente. Transportes públicos são seguros e prontos para uma maior procura

O Ministro do Ambiente e da Transição Energética garante que os transportes públicos são seguros e estão prontos para a maior procura que se avizinha.

João Pedro Matos Fernandes assegura que todas as empresas têm seguido as normas exigidas, lembrando os apoios que têm sido dados ao sector privado para que possa estar ao serviço das populações.

“Se há sector que foi privilegiado nos apoios do Estado durante o período mais crítico da pandemia foi mesmo o dos transportes coletivos, por uma razão muito simples: aos bares e restaurantes dissemos ‘têm que fechar’, mas às empresas privadas de transporte coletivo dissemos que ‘não podiam fechar’ e, por isso mesmo, foram apoiadas”, explicou.

Em declarações ao Podcast do Partido Socialista, o ministro do garante uma oferta de transportes a 100% mesmo que se preveja uma procura bastante inferior.

Os metros de Lisboa e do Porto, por exemplo, estão nesta altura com níveis de procura a rondar os 60%.

No mesmo espaço de entrevista, Matos Fernandes confirmou que a Lei dos Plásticos de Uso Único vai mesmo entrar em vigor no final do ano.

O adiamento de seis meses serviu para corrigir alguns aspetos do diploma, mas não significa que tenha havido qualquer mudança de planos.

A taxa para os plásticos descartáveis vai mesmo ter que ser paga pelos consumidores. “A taxa é sobre o consumidor, que vai deixar de levar de borla aquela embalagem par casa”.