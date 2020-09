Mais de 214 mil incêndios ficaram por investigar entre 2001 e 2019

No Sistema de Gestão de Incêndios Florestais (SGIF), portal com gestão a cargo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), existem 214.980 fogos, relativos ao período 2001-2019, sem causa atribuída, segundo dados a que Renascença teve acesso.

Por incêndios sem causa atribuída, entendem-se ocorrências que não caem no crivo dos atos com origem intencional, negligente, natural, reacendimento ou sequer desconhecida. Ou seja, 214.980 fogos que não foram investigados.

Questionado sobre esta situação, o ICNF confirmou à Renascença que “quando o campo ‘causa’ está em branco [no SGIF] significa que o incêndio não foi alvo de investigação”, mas deixou a ressalva de que, nos últimos anos, tem sido feito “um esforço de intensificação das investigações de incêndios”.