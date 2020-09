Estudo em casa. Conheça as novidades deste ano letivo

A RTP Memória vai continuar a transmitir o Estudo em Casa que, no ano letivo que está prestes a começar, vai contemplar também o ensino secundário, com conteúdos na RTP Play.



Vai ainda haver compactos na RTP Internacional para os emigrantes. Os novos conteúdos arrancam em meados de outubro.

#Estudoemcasa alargado ao 12.º ano

Esta é uma das grandes novidades: a disponibilização de blocos pedagógicos temáticos para os alunos do 10.º ao 12.º ano.

Segundo explicações do ministro da Educação, esses blocos podem ser trabalhados individualmente. Se um aluno tem dúvidas, por exemplo, na resolução de equações, pode assistir às explicações só desse bloco.

Aulas diferentes para o 1.º e 2.º ano

Para os mais novos, também há novidades: as aulas do 1.º e do 2.º ano já não vão estar associadas. No último ano letivo, os blocos de Português, Matemática e Estudo do Meio e Cidadania estavam agregados para os alunos dos dois primeiros níveis de ensino. Tal deixa de acontecer, porque, segundo o ministro Tiago Brandão Rodrigues, os primeiros níveis de escolaridade precisam de uma atenção especial.

Ainda ao nível das alterações, passa a existir um bloco para coadjuvar o trabalho autónomo. O objetivo é ajudar os alunos a orientarem-se no estudo de uma forma mais independente, até porque não se sabe o que a pandemia poderá trazer nos próximos tempos.

Novos conteúdos em outubro

Só em meados de outubro é que arrancam as novas aulas na RTP Memória, um projeto que este ano letivo vai chegar também à RTP Internacional, onde vão ser transmitidos compactos para as comunidades portuguesas.

Tal como nas escolas, que nas primeiras cinco semanas vão recuperar conteúdos não apreendidos no 3.º período do ano letivo anterior, também a chamada telescola vai começar com a reposição de aulas, o que vai acontecer já a partir de segunda-feira, dia 14.