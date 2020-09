Costa anuncia medidas de contingência. Novos limites em cafés e restaurantes perto de escolas

Estabelecimentos como cafés e restaurantes que se situem num raio de 300 metros em torno das escolas terão limitação a grupos de quatro pessoas no interior. António Costa anunciou, ainda, que se manterão as medidas de teletrabalho para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Esta é uma das várias medidas definidas esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros a implementar a partir da próxima terça-feira, dia 15, altura em que o país entra em situação de contingência, devido à pandemia de Covid-19.

Em conferência de imprensa, após a reunião, o primeiro-ministro, António Costa, salientou que o país vai "entrar numa nova fase em que as pessoas tenderão a regressar de férias, portanto é necessário adotar medidas preventivas".

"Todos sabemos bem os custos de aprendizagem para as crianças, os custos para a vida familiar que o encerramento das escolas teve. Por isso temos de nos organizar para fazer um grande esforço para que tudo possa correr bem para que o ano letivo possa decorrer tanto quanto possível só com ensino presencial. O objetivo tem de ser sempre procurarmos detetar [novos casos] o mais rapidamente possível para que o isolamento seja o mais contido possível", vincou.

António Costa pediu a pais e alunos que tenham consciência de que "um grande fator de contágio não se desenvolve na escola, mas no percurso de casa para a escola e da escola para casa". Por isso, anunciou medidas especiais para quaisquer estabelecimentos que se encontrem num raio de 300 metros de estabelecimentos de ensino:

"Se queremos ter um ano letivo tão tranquilo e seguro quanto possível, requer cuidados particulares, dentro e fora da escola. Isso é essencial para evitar as contaminações na escola e na família. Todos temos a responsabilidade de nos protegermos a nós próprios e os outros. O risco de contágio fora da escola não é menor do que dentro da escola. Os ajuntamentos à saída da escola têm de ser evitados a todo o custo."

Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto preocupam

António Costa assumiu que, como esperava, "tem-se vindo a verificar um constante aumento de novos casos desde o fim da fase de confinamento". Contudo, frisou que "não se pode ignorar que a incidência desta pandemia concentra-se muito em particular nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto".