Revelações de Bob Woodward. Biden acusa Trump de "traição ao povo americano"

De acordo com entrevistas recolhidas em fevereiro por Woodward para o seu livro "Medo - Trump na Casa Branca", cujas gravações foram reveladas pelo jornalista na quarta-feira, o Presidente dos EUA sabia desde dezembro que o SARS-CoV-2 era "mortífero", “contagioso” e “muito mais perigoso do que uma simples constipação”.

A Associated Press explica que, na visão de Woodward, a questão central já não era de saúde pública mas sim política, e o importante era revelar estas informações depois de as confirmar mas antes da ida às urnas em novembro.

“Se eu tivesse divulgado a história naquela altura, sobre o que ele sabia em fevereiro, isso não nos ia contar nada que não soubéssemos já”, diz Woodward, famoso por, com Carl Bernstein, ter divulgado o escândalo de Watergate, em 1972, que provocou a demissão do então Presidente republicano Richard Nixon.

A pouco mais de um mês das presidenciais de 3 de novembro, a revelação volta a virar os holofotes da campanha para o trabalho do Presidente republicano no combate à Covid-19, uma doença que já provocou mais de 190 mil mortos nos EUA. Os democratas continuam a acusar a administração Trump de respostas insuficientes e tardias para conter a pandemia.

"Ele sabia e minimizou propositadamente [os riscos da pandemia]. Pior, mentiu ao povo americano", acusou Biden num comício de campanha no Michigan. "Enquanto esta doença mortífera varria a nossa nação, ele falhou no cumprimento das suas funções -- de propósito. Foi uma traição de vida ou de morte ao povo americano. Demitiu-se de funções, uma desgraça."

Neste momento, os EUA continuam a registar o mais elevado número de mortos por Covid-19 no mundo. A barreira das 190 mil vítimas foi ultrapassada ontem, a par de picos no número de novos casos em estados do Midwest como o Iowa e Dakota do Sul.

Também ontem, Trump voltou a defender a gestão da crise sanitária, declarando aos jornalistas na Casa Branca: "O facto é que eu sou um 'cheerleader' deste país. Amo o nosso país e não quero as pessoas assustadas."