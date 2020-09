Regresso às aulas. Como está a correr noutros países? Que lições há a tirar?

Noruega

Ainda Portugal estava em estado de emergência, já a Noruega reabria as escolas. No país nórdico, os estabelecimentos de ensino fecharam a 12 de março, mas a 20 de abril reabriram as creches; sete dias depois, as escolas primárias.

Em maio, já todos os estudantes tinham voltado aos seus lugares. Entretanto, decorreram as férias de verão e a 17 de agosto deu-se o segundo regresso às aulas. Tudo decorreu sem distanciamento social obrigatório.

De acordo com vários relatos, até ao momento a reabertura das escolas não levou ao surgimento de um número significativo de casos de Covid-19.

Uma solução: a Noruega implementou um “sistema semáforo” para orientar os estabelecimentos de ensino. O “verde” indica que as escolas podem funcionar normalmente, tendo por base os mesmos horários pré-pandemia; o “amarelo” aponta que as escolas devem tomar medidas para reduzir o contacto físico entre estudantes, professores e funcionários, e implementar medidas de higiene mais restritivas; já o “vermelho” indica que as escolas devem limitar o tamanho das turmas e criar horários alternados, de forma a diminuir o número de pessoas nos edifícios.

Apesar de o número de infetados com o novo coronavírus ter vindo a subir nas últimas duas semanas, com 1,126 diagnósticos, desde 2 de junho o nível de alerta na Noruega tem-se mantido no “amarelo”.

Em caso de surtos localizados, o país não irá encerrar a totalidade das escolas. Em vez disso, o “sistema semáforo” passará a diferenciar a região em causa.

Uma ideia: A pandemia irá integrar a matéria a dar em sala de aula. “Os professores vão falar sobre higiene e a Covid-19. Vão existir discussões sobre a pandemia e as necessidades dos alunos. É importante manter um foco nas doenças transmissíveis e, ao mesmo tempo, assegurar que os estudantes se sentem seguros e estão a tomar cuidados”, disse Aslaug Reitan, vice-diretora da escola Nyplass, em Vigelande, em declarações ao jornal “The Local”.

Prioridade às crianças: ao nível dos transportes públicos, as autoridades de saúde estão a recomendar que adultos, cujas profissões não sejam prioritárias, saiam de autocarros que estejam cheios (ou próximos disso) para dar lugar a crianças que se desloquem para as escolas.

Um alerta: a reabertura das universidades está a provar-se um problema na Noruega. As festas de receção aos novos estudantes estão a acontecer em número muito acima do esperado; a polícia não tem tido capacidade para dar resposta e desfazer os ajuntamentos. “As festas são divertidas, mas não se as pessoas ficam doentes e perderem os seus trabalhos ou tivermos de fechar a sociedade novamente”, veio já avisar Henrik Asheim, ministro norueguês do Ensino Superior.