Incêndio em Moria. Grécia diz que retirada de migrantes vai demorar "vários dias"

O Governo grego reconheceu esta quinta-feira que a operação para acomodar os milhares de migrantes que ficaram desabrigados após o incêndio no campo Moria, na ilha de Lesbos, “não acontecerá numa noite, vai demorar vários dias”. O porta-voz do Governo grego, Stelios Petsas, informou que se tivesse ocorrido apenas um incêndio e houvesse somente os 3.500 afetados contabilizados na quarta-feira, as acomodações provisórias estariam prontas em um dia. Após o primeiro incêndio que começou noite de terça-feira no campo de migrantes de Moria, novas frentes de fogo foram desencadeadas na tarde de quarta-feira, destruindo quase tudo o que restou no local. Petsas evitou dar o número de pessoas que ficaram desabrigadas - do total de 13.000 que estavam no campo de Moria – e limitou-se a sublinhar que “há muito mais” do que as cerca de 3.500 contabilizadas antes do segundo incêndio.

O início das obras para criar o espaço de instalação de novas tendas também está atrasado, devido ao bloqueio organizado por moradores da ilha que resistem à construção de um novo campo e solicitam a transferência de migrantes para o continente. Apesar de tudo, o porta-voz do Governo está confiante de que as primeiras pessoas poderão dormir hoje em alojamentos, sendo em barracas ou no ‘ferry’ que atracou no noroeste da ilha. Este ‘ferry’ é uma das três embarcações mobilizadas pelo Governo grego para acomodar cerca de 1.000 pessoas pertencentes ao grupos de vulneráveis. Os outros dois navios, da marinha grega, ainda não partiram para Lesbos e, segundo disse à agência de notícias EFE um porta-voz do Ministério da Marinha, ainda não receberam ordem para o fazer. Entretanto, segundo Petsas, a distribuição de comida e água já foi restaurada.