Governo grego responsabiliza requerentes de asilo por incêndio em campo de Moria

O incêndio no campo de Moria, considerado um dos maiores e com piores condições da Europa, começou simultaneamente em vários pontos daquele recinto, logo depois de as autoridades gregas terem comunicado às 35 pessoas diagnosticadas com a doença covid-19 que tinham de ficar isoladas.

O incêndio destruiu praticamente todo o local, onde viviam atualmente cerca de 13 mil pessoas, o que representa mais do quádruplo da sua capacidade, em condições consideradas insalubres e desumanas.

Segundo indicou a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o incêndio terá destruído 80% do recinto do campo de Moria.

Ainda na conferência de imprensa na ilha de Lesbos (no mar Egeu), Notis Mitarakis informou que o Governo grego vai disponibilizar um ‘ferry’ e duas embarcações da Marinha helénica para acomodar quase mil dos cerca de 3.500 refugiados que ficaram desalojados na sequência do incêndio, principalmente pessoas que integram grupos classificados como mais vulneráveis.