Com Navalny a melhorar no hospital, Alemanha reforça segurança do opositor de Putin

A polícia alemã elevou esta quinta-feira o nível de proteção ao líder da oposição russa, Alexei Navalny, internado há 19 dias num hospital em Berlim por suspeita de envenenamento.

A melhora do estado de saúde de Navalny permite-lhe receber mais visitas, o que, na perspetiva das autoridades alemãs, aumenta o risco de um ataque contra o líder político russo.

De acordo com informações do jornal semanário Der Spiegel e do ‘site’ de investigação jornalística britânico Bellingcat, as forças de segurança alemãs aumentaram o número de agentes que garantem a segurança de Navalny no hospital Charité, em Berlim.

A intensidade dos controlos policiais em torno do líder oposicionista russo também aumentou, com o receio de ataques depois da alegada tentativa de envenenamento com um agente nervoso usado pelas forças militares, no dia 20 de agosto.