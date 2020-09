Bielorrússia. Opositora Maria Kolesnikova diz que foi ameaçada de morte

"Ameaçaram tirar-me a vida. Em concreto, disseram-me que se eu não abandonasse voluntariamente o território bielorrusso acabaria por ser expulsa, viva ou em 'pedaços'. Também me ameaçaram com uma pena de prisão de 25 anos e de me provocar problemas nos centros de detenção", afirma Kolesnikova através da advogada.

A dirigente da oposição, membro do Conselho Coordenador para a transição do poder, foi sequestrada na segunda-feira, no centro de Minsk, por homens com passa-montanhas que a obrigaram a entrar num veículo tendo sido depois transportada para local desconhecido.

No dia seguinte foi levada para junto da fronteira com a Ucrânia juntamente com outros membros da oposição e obrigada a abandonar o país.

De acordo com a denúncia, Kolesnikova rasgou o passaporte para evitar cruzar a fronteira.

Neste momento Maria Kolesnikova está a ser interrogada num centro de reclusão pelas autoridades de Minsk que a acusaram de ter entrado ilegalmente na Bielorrússia depois de ter destruído o documento de viagem e, por isso, considerada suspeita do caso de "incitamento" contra a segurança nacional.

Em declarações transmitidas pela advogada, a dirigente da oposição identifica funcionários do KGB (forças de segurança da Bielorrússia que mantiveram a designação da polícia política da ex-União Soviética) e do Grupo contra o Crime Organizado e Corrupção (GUBOPik), do Ministério do Interior.

A advogada acusou os funcionários do Estado de "sequestro, cárcere ilegal e ameaças à vida", crimes que estão estipulados pelo Código Penal do país.

"Depois de não ter obedecido à ordem para sair do país fui metida numa cela durante uma hora", acrescentou.