Thiem marca duelo com Medvedev nas meias-finais do US Open

Está definido o jogo de cartaz das meias-finais do US Open. Será um duelo entre os números três e cinco do ténis mundial, Dominic Thiem e Daniil Medvedev.

O russo já estava apurado, faltava apenas o austríaco. Thiem garantiu bilhete para as meias-finais, durante a madrugada desta quinta-feira, com uma vitória sobre o australiano Alex de Minaur, 28.º colocado do "ranking" ATP, em três sets, por 6-1, 6-2 e 6-4.

Será um duelo entre dois tenistas jovens e altamente cotados que, apesar de já terem estado em finais, ainda não têm nenhum Major no currículo. Ou seja, há certeza que um deles, Thiem ou Medvedev, vencerá um torneio do Grand Slam pela primeira vez na carreira.

Outro dado relevante é que, pela primeira vez desde o US Open de 2016, um tenista que não Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic conquistará um dos quatro maiores torneios do ténis mundial.