Azarenka defronta Serena Williams nas meias-finais do US Open

Victoria Azarenka marcou duelo com Serena Williams nas meias-finais do US Open, na madrugada deste sábado, após derrotar a belga Elise Mertens.

A tenista bielorrussa, atual 27.ª classificada do "ranking" WTA mas antiga número, atropelou Mertens, 18.ª do mundo, com dois sets em que perdeu apenas um jogo: 6-1 e 6-0 foi o resultado final, ao fim de 1h13.

A meia-final entre Serena Williams e Victoria Azarenka, que será também um confronto entre duas ex-número um do ténis mundial, está marcado para a madrugada de sábado.