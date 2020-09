Marisa Matias afasta crise política, mas estranha silêncio do PS nas presidenciais

Como é que esta se evita? Com um acordo entre o BE e o Governo para o OE 2021? Não vou falar disso.

Acha, como disse Jerónimo de Sousa no final da Festa do Avante!, que Marcelo pode querer promover uma aproximação entre o PSD e o PS e favorecer políticas de direita? Não falo de futurologia. Pode haver alguma intenção, mas não estou dentro da cabeça das pessoas para saber se será um mandato diferente ou não. Nem preciso disso. Basta uma avaliação deste mandato para perceber que há espaço para visões, alternativas e respostas diferentes.

Que erros têm sido cometidos pelo atual Presidente? Já falou de coisas positivas. Têm que ver com a visão que temos de sociedade, do respeito pela Constituição, do respeito pela proteção da democracia, que é distinta. Não estou a dizer que não somos os dois democratas, não quero que haja esse equívoco. Mas nos três eixos fundamentais de resposta à crise, creio que o Presidente não esteve do lado que era mais necessário. Na questão dos recursos necessários para investir em salários e pensões e para proteger os mais velhos, por exemplo. Vemos que é uma das áreas na qual é preciso fazer um investimento e reestruturação completa da nossa sociedade. Não é possível imaginar que, para quem é mais velho, ir para um lar seja uma ameaça e não uma proteção. Também em relação à proteção no trabalho há alguma omissão. É uma área em que o Presidente devia ter tido uma ação muito mais consolidada.

Como viu o empurrão dado por António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa em maio deste ano? Foi uma traição aos parceiros à esquerda? Não comento as opções e razões. Acho que num momento em que é preciso afirmar a esquerda, é estranho essa demissão do PS. Mas é até onde vou. Essa é uma decisão interna.

Num momento em que “é preciso afirmar a esquerda” o silêncio do partido no Governo incomoda a candidata do Bloco de Esquerda. Questionada sobre a existência de uma crise política, a eurodeputada afasta o cenário de instabilidade e insiste na discussão de soluções que respondam “aos problemas concretos das pessoas”.

Mas é importante saber o que defende em termos de estabilidade da legislatura. O primeiro-ministro, no debate do estado da nação, falou num acordo de legislatura escrito. É possível e desejável?

Acho que a estabilidade da legislatura não está em causa. Não creio, seja qual for o desfecho, que estejamos numa situação de uma instabilidade ou não legitimidade. O Governo continuará em perfeitas condições para exercer o seu mandato.

Quais são os desafios para esta campanha? Como espera chegar aos eleitores num contexto de pandemia?

Não vou deixar de ouvir pessoas e de contactar com as pessoas, ainda que em contextos muito diferentes do que aqueles que conhecemos até agora. Toda a gente tem de se adaptar aos novos tempos e as atividades partidárias não serão imunes a isso. Terá de ser uma campanha com contornos muito diferentes, sem com isso eliminar a proximidade social. Distanciamento físico não é distanciamento social. É muito diferente. A proximidade tem de se manter. Será um desafio para toda a gente, para mim também.

O crescimento de movimentos populistas na União Europeia (UE) é uma das preocupações que trará para a campanha?

Claro que sim. É uma preocupação em todo o lado. Na UE e fora dela. Mas o que a história recente nos mostra é que, de cada vez que a esquerda se distraiu e foi atrás de resposta ao populismo, em vez de trazer respostas concretas para a vida das pessoas, perdeu. Não podemos abdicar de maneira nenhuma de continuar a apresentar essas soluções por muitas distrações que tentem pôr no caminho.

Responder demasiado pode fazer crescer o populismo?

Não nos ajuda em nada retirar do centro da política e da discussão política aquilo que são os problemas concretos das pessoas e das soluções que precisamos para encontrar. Muitas das vezes as distrações são trazidas para desviar dos problemas em concreto. A resposta é com política e não andar atrás de uma agenda que não diz nada às pessoas.