Regresso da II Liga. "É um dia que vivemos com entusiasmo"

A II Liga regressa esta quinta-feira, com o Estoril-Arouca, e a Liga de Clubes saúda o regresso da competição, destacando a dificuldade que os clubes tiveram de ultrapassar depois da prova não ter sido retomada em junho, por decisão governamental.

Em declarações a Bola Branca, Tiago Madureira, diretor de conteúdos e media da Liga de Clubes, saúda o regresso da competição e destaca a capacidade de superação dos clubes.

"É um dia que vivemos com entusiasmo, marca o regresso das competições profissionais nesta altura desafiante. É o regresso da II Liga, que fez o último jogo a 9 de março. Passaram-se largo meses desde o Leixões-Farense. É importante deixar um elogio às equipas a II Liga pela forma como foram capazes de viver este período difícil e penalizador, com muita resiliência e capacidade de superação", diz.

A primeira jornada terá sete jogos transmitidos na televisão, um facto de destaque para a Liga de Clubes: "Orgulha-nos ter sete jogos televisionados, dois em streaming, é uma cobertura que era impensável acontecer. As operadoras têm sido capazes de projetar a competição, que é hoje um produto mais apelativo".

A II Liga, à semelhança da I Liga, recomeçará sem público nas bancadas. Tiago Madureira lamenta que o governo não tenha autorizado a realização de experiências piloto à presença de público nos estádios.

"Existia a possibilidade de aproveitar este período para fazer jogos-teste, pilotos. Temos casos na Europa em que as ligas vão começar sem público, como Itália e Inglaterra, mas fizeram os seus testes, que permite colocar em prática os planos de contingência e as adaptações feitas nos estádios para que o público possa regressar em conformidade com os protocolos sanitários", lamenta.

À falta de melhor, Tiago Madureira anuncia a presença simbólica de adeptos junto das equipas, antes de cada jogo da primeira jornada da I e II Ligas.



"Vamos lançar nesta primeira jornada uma campanha em que simbolicamente teremos um adeptos devidamente testado a entrar em campo com os jogadores. É um gesto simbólico, na impossibilidade de estarem na bancada", termina.

Estoril-Arouca inaugura a II Liga, sendo que Feirense-Chaves, Académico de Viseu-Académica, Vizela-Oliveirense, Leixões-Casa Pia, Cova da Piedade-Mafra, Benfica B-Vilafranquense, Varzim-FC Porto B e Penafiel-Covilhã são os outros jogos da primeira jornada.