Internacional brasileiro no Belenenses SAD

O internacional brasileiro Henrique Buss é reforço da Belenenses SAD para as próximas duas épocas.

O jogador foi oficializado esta noite, mas já durante a tarde esteve com o plantel, com o presidente e com o treinador Petit.

Na época passada, Henrique participou em 17 jogos e marcou um golo pelo Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos.

O defesa central, de 33 anos, foi seis vezes internacional e esteve nos eleitos do Brasil no Mundial 2014, quando fazia parte dos quadros do Nápoles, em Itália.

Henrique também já passou por Bayer Leverkusen, Racing Santander, Corinthians, Fluminense, Palmeiras e Coritiba.