Governo chumba público nos estádios. "Comportamento é muito diferente no futebol"

António Costa, primeiro-ministro, garante que não está nos planos o regresso dos adeptos aos recintos desportivos em breve. Em conferência de imprensa para divulgar as medidas do estado de contingência, que entra em vigor a 15 de setembro, Costa recusa comparações ao comportamento do público num estádio e num cinema.

"Não permitimos a existência de público nos recintos desportivos de forma a evitar riscos de contaminação. Muitas vezes perguntam porque é possível as irem ao cinema, concertos e teatros. Muitos de nós que já fomos a recintos desportivos e sabemos que o nosso comporamento no cinema é muito diferente de quando estamos a assistir um espetáculo desportivo", disse.

Nesse sentido, a natureza do comportamento dos adeptos de desporto "impõe restrições para presença de público nos estádios de futebol e outros recintos desportivos".

Portugal registou, esta quinta-feira, mais 585 casos de infeção de Covid-19, assim como mais três mortes. No total, o país contabiliza 62.126 casos de Covid-19, dos quais 43.441 já recuperaram. Há a lamentar a morte de 1.852 pessoas.

Esta quinta-feira arrancam as competições profissionais de futebol, com o Estoril-Arouca na II Liga. No próximo fim-de-semana arranca a I Liga de futebol.