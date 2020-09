Árbitra Vanessa Gomes homenageada pela Liga

O jogo entre Estoril e Arouca, partida inaugural da II Liga, entra para a história do futebol português como o primeiro encontro profissional com um elemento feminino na equipa de arbitragem.

Vanessa Gomes, psicóloga, de 33 anos, e na arbitragem há 13 anos, recebeu de Helena Pires, diretora executiva de competições da Liga, uma bola oficial autografada pelos plantéis das duas equipas.

João Malheiro Pinto é o juiz principal e Ricardo Luz o outro árbitro assistente.

Na época que agora começa há outras mulheres que podem também apitar jogos masculinos.

As internacionais Cátia Tavares e Andreia Sousa também passaram nos testes físicos dos homens e podem ser assistentes na II Liga.

Já Catarina Campos e Sílvia Domingos, duas das melhores árbitras principais, também se candidataram aos quadros masculinos, passaram as provas e foram integrados no quadro C4 (C3 a época passada) e estão elegíveis para apitar no Campeonato de Portugal e Liga Revelação.