Presidente do Nápoles infetado com a Covid-19

Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, acusou positivo à Covid-19, segundo anunciou o clube em comunicado.

O dirigente está a ser criticado em Itália por alegadamente não ter utilizado máscara numa reunião entre presidentes, que serão agora submetidos a testes. De Laurentiis, de 71 anos, terá sintomas há vários dias.

O Nápoles defronta o Sporting no próximo domingo, em Alvalade, no jogo do Troféu dos Cinco Violinos. O clube italiano não se pronunciou sobre a possibilidade do caso positivo afetar a realização do jogo.