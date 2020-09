França. PSG desfalcado perde na abertura do campeonato

O PSG perdeu 1-0 no jogo de abertura do campeonato francês contra um recém promovido.

O campeão gaulês, com vários jogadores titulares infetados por Covid-19, foi derrotado pelo Lens na primeira jornada. Em confinamento estão Navas, Marquinhos, Paredes, Di María, Neymar, Mbappé e Icardi.

O único golo da partida foi apontado por Ganago aos 57 minutos.

Um dos jogadores que beneficiou dos vários casos de infeção no plantel foi Jesé, que voltou a jogar pelo PSG mais de um ano depois.

Apesar da pandemia, a partida teve alguns adeptos nas bancadas. No momento do golo, a situação descontrolou-se, com adeptos a cumprimentar os atletas.