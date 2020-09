André Silva em definitivo no Eintracht Frankfurt

O internacional português André Silva fica em definitivo no Eintracht Frankfurt.

O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pelo clube germânico.

O avançado luso estava emprestado pelo Milan, mas assinou agora contrato até 2023.

O diretor desportivo do clube alemão não teve dúvidas na oficialização da contratação: “Vimos a eficiência do André Silva e não foi por acaso que foi o segundo melhor marcador da Bundesliga após o recomeço depois da pandemia. É jovem e, aos 24 anos, ainda tem um enorme potencial para ser desenvolvido. Estamos convencidos de que o podemos levar ao mais alto nível e muito felizes com a contratação”, disse Fredi Bobic.

Na época passada, pelo Eintracht Frankfurt, André Silva marcou 16 golos.