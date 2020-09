Núcleos sentem-se esquecidos pela direção do Sporting

Os núcleos do Sporting pretendem ter um acompanhamento mais próximo da direção do clube. Depois de um conjunto de "casas" terem constituído o movimento "Acorda Sporting", que por carta pediram esclarecimento sobre uma série de questões relacionadas com a gestão do clube, os núcleos renovam um alerta sobre a difícil situação que atravessam.

Numa altura em que o Sporting apresentou contas positivas, com um lucro de 12,5 milhões de euros no exercício da época passada, os núcleos não pedem dinheiro, reclamam ajuda.

"Há arrendamentos que têm de se pagar mensalemnte, a questão televisiva e todos os custos inerentes à atividade. Não queremos dinheiro do Sporting para a nossa sustentabilidade, mas alguma ajuda, em 'merchandising', no aproveitamento de alguns 'sponsors'", observa o presidente do núcleo do Sporting da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, em entrevista à Renascença.