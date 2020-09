A estrela voltou e o firmamento brilhou

Mesmo não tendo sido foi possível repetir sexta-feira em toda a sua dimensão, ou seja, realizar uma grande exibição na Suécia e, em função disso, alcançar uma muito clara vitória, a verdade é que fomos capazes de obter um excelente resultado que coloca a nossa seleção em pé de igualdade com a França.

Foi positivo o produto do jogo, mas a alguma distância do que tinha sido possível alcançar contra a Croácia.

Porém, um facto especial resultante deste jogo em Solna atira para plano quase secundário aquelas evidências. E esse facto tem forçosamente a ver com Cristiano Ronaldo, autor dos dois golos da vitória, com os quais atingiu soberba a marca de 101 ao serviço da camisola das quinas. E porque se tratou de dois golos espetaculares, do mais fino recorte, a proeza atingiu ainda maior dimensão.

De resto, basta passar os olhos pela imprensa de todo o mundo para constatar como feito do nosso CR7 foi exaltado através de palavras e conceitos notáveis a favor da sua classe e da sua carreira imaculada, impar a nível internacional.

E porque deixou também a certeza de que Fernando Santos vai poder continuar a contar com o seu contributo, não tardará muito tempo para o vermos subir ao primeiro lugar do pódio dos melhores artilheiros mundiais. Faltam apenas oito golos, mas sobra a crença generalizada de que surgirão num curto espaço de tempo.

No mesmo estádio onde, no play-off de apuramento para o Mundial do Brasil, em 2014, cilindrara a seleção da Suécia com três golos espetaculares, Ronaldo repetiu agora a façanha “brindando” os nórdicos com mais golos de alto gabarito.

Foi, por isso, a estrela da noite, alvo dos mais rasgados e merecidos elogios, maestro de uma orquestra que apesar de tudo não foi capaz de abrilhantar a noite com a mesma qualidade com que o fizera dias antes no estádio do Dragão.

Daqui por um mês, a 11 de outubro, o grande teste da seleção portuguesa será em França contra os atuais campeões do mundo, um momento mais para confirmar que o nosso futebol ombreia neste momento com os melhores de todo o planeta.