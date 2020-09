​FC Porto contrata avançado “agressivo, rápido e rezingão”

Toni Martínez vai chegar ao FC Porto com 23 anos. Pelo Famalicão, na primeira temporada em Portugal marcou 14 golos em 39 jogos oficiais.

Na opinião do treinador Porfírio Amorim, um histórico do Famalicão, o jogador está preparado para o salto. “Toni Martínez tem dimensão para o FC Porto. O jogador cresceu numa equipa se estava a tentar afirmar na primeira Liga. Martínez tem o seu cunho pessoal na carreira que o Famalicão fez. É um jogador à Porto porque é corajoso, agressivo, rápido, rezingão e com faro pelo golo. E tem outras qualidades como a capacidade de crescer na equipa com trabalho. É um jogador de área que joga bem no espaço, no ar e tem boa finalização. Pode trazer coisas boas ao FC Porto” antevê Porfírio Amorim, em entrevista a Bola Branca.



Estrutura tática compatível para o avançado espanhol

O FC Porto, de Sérgio Conceição, costuma jogar numa estrutura de 4-4-2. Mas a equipa revelou plasticidade tática ao longo dos últimos três anos sob o comando do atual treinador.

Porfírio Amorim acha que Toni Martínez vai encaixar no plano de jogo portista. “Pode jogar sozinho ou numa estrutura com dois avançados. Mas acredito que Sérgio Conceição vai jogar com dois pontas de lança. Se o Porto pensasse jogar com apenas um avançado não estaria a contratar tantos jogadores para o ataque. Para jogar com dois avançados tem de ter cinco no plantel. E Toni Martínez podendo jogar sozinho também está preparado para jogar numa estrutura com dois como também chegou a acontecer no Famalicão”, analisa.

Os dragões já contrataram Taremi e Evanilson para a frente de ataque.