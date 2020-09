Evanilson já chegou a Portugal para assinar pelo FC Porto

Evanilson, de 20 anos, já está na cidade Invicta, para reforçar o FC Porto. O avançado chegou ainda de madrugada ao aeroporto, cumpriu os habituais procedimentos alfandegários e poucas horas teve autorização para entrar em Portugal.

O ponta de lança vai fazer exames médicos esta quarta-feira para, depois, assinar contrato por cinco temporadas com os azuis e brancos.

Evanilson, que chegou ao Fluminense em 2013, deverá custar oito milhões de euros aos cofres dos azuis e brancos, ele que até já foi apontado ao Benfica e ao City Group, que detém o Manchester City.



O ponta de lança marcou oito golos em 22 jogos, em 2020.

Formado no Fluminense, Evanilson é um ponta de lança, que em 2018 jogou na segunda divisão da Eslováquia, no STK Samorin, por empréstimo do clube brasileiro. O FC Porto será a segunda aventura de Evanilson na Europa.

Na época passada, Evanilson marcou 28 golos, em 38 jogos, pela equipa de sub-20 do Fluminense. O jogador explicou que na formação atuava como extremo e só desde o ano passado passou a jogar como ponta de lança.

Evanilson é o segundo avançado a chegar ao Dragão depois de Taremi, ex-Rio Ave. No ataque, os dragões já anunciaram a venda de Fábio Silva para o Wolverhampton, por 40 milhões de euros.