"Teste do pezinho" revela saldo negativo de nascimentos no segundo semestre

Depois de um primeiro semestre com mais bebés, na segunda metade do ano o número de nascimentos caiu. Nesta altura, Portugal está com saldo negativo em comparação com o ano passado.

A avaliação é feita tendo por base o Programa Nacional de Rastreio Neonatal (PNRN), conhecido como "teste do pezinho", um indicador habitualmente usado para estas contas, porque é feito a 99% dos bebés no território.

“Fechámos agosto e fizemos menos 889 testes do que em período homologo de 2019. No primeiro semestre registou-se um ligeiro aumento dos testes - o que até sugeria um ligeiro amento da natalidade – mas no segundo semestre esse número está a baixar. Para já estamos com um défice”, contabilizou Laura Vilarinho, da Unidade de Rastreio Neo Natal Metabolismo e Genética.

Esta responsável desdramatiza a queda da natalidade verificada até agora, lembrando que o passado recente mostra que os números acabam por equilibrar-se, muito com a ajuda dos imigrantes. “Ainda pode haver um aumento até ao fim do ano, porque nos últimos anos tem acontecido uma estabilidade da natalidade. Um bocadinho à custa dos emigrantes.”

Laura Vilarinho acredita que o confinamento a que fomos obrigados por causa da pandemia vai resultar num maior número de nascimentos lá para o fim do ano.

“Têm-nos pedidos muitos cartões de vários centros de saúde, porque estão a prever que vão nascer muito bebés no fim do ano. Há muitas grávidas em seguimento nas consultas de vigilância”, justifica.

Em 2019, nasceram pelo menos 87.364 bebés em Portugal, mais 537 face ao ano anterior e mais 4.264 do que em 2014, segundo dados baseados no teste do pezinho divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA).